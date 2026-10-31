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Coca-Cola-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Coca-Cola-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Das sind die Analysten-Einschätzungen der Coca-Cola-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
84.63 EUR 1.86 EUR 2.25 %
Charts | News | Analysen

Die Coca-Cola-Aktie wurde im Oktober 2026 von 15 Experten analysiert.

15 Analysten empfehlen die Coca-Cola-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 99,67 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 5,59 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Coca-Cola in Höhe von 94,08 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG106,00 USD12,6728.10.2026
RBC Capital Markets96,00 USD2,0428.10.2026
JP Morgan Chase & Co.95,00 USD0,9827.10.2026
RBC Capital Markets96,00 USD2,0427.10.2026
RBC Capital Markets96,00 USD2,0426.10.2026
UBS AG104,00 USD10,5419.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: oneinchpunch / Shutterstock.com

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Coca-Cola Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Coca-Cola nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.10.26 Coca-Cola Buy UBS AG
28.10.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets

Information

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