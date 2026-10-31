Coca-Cola-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Das sind die Analysten-Einschätzungen der Coca-Cola-Aktie im vergangenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Die Coca-Cola-Aktie wurde im Oktober 2026 von 15 Experten analysiert.
15 Analysten empfehlen die Coca-Cola-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 99,67 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 5,59 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Coca-Cola in Höhe von 94,08 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|106,00 USD
|12,67
|28.10.2026
|RBC Capital Markets
|96,00 USD
|2,04
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|95,00 USD
|0,98
|27.10.2026
|RBC Capital Markets
|96,00 USD
|2,04
|27.10.2026
|RBC Capital Markets
|96,00 USD
|2,04
|26.10.2026
|UBS AG
|104,00 USD
|10,54
|19.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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