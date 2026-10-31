Coca-Cola-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Einstufungen

31.10.26 22:30 Uhr

Das sind die Analysten-Einschätzungen der Coca-Cola-Aktie im vergangenen Monat.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 99,67 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 5,59 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Coca-Cola in Höhe von 94,08 USD.

Die Coca-Cola -Aktie wurde im Oktober 2026 von 15 Experten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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