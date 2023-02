Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola macht am Mittag Boden gut

Um 12:22 Uhr stieg die Coca-Cola-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 56,26 EUR. Die Coca-Cola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 56,49 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,49 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.488 Coca-Cola-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,16 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2022. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 13,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2022 Kursverluste bis auf 51,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 8,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 66,83 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 25.10.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,15 Prozent auf 11.063,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.044,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2022 wird am 14.02.2023 erwartet. Coca-Cola dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 15.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,49 USD im Jahr 2022 aus.

