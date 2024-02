Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 55,21 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere um 11:59 Uhr 0,6 Prozent. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 55,27 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,01 EUR. Zuletzt wechselten 11.663 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 59,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,41 Prozent hinzugewinnen. Am 06.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,05 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 12,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 67,00 USD aus.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,74 USD gegenüber 0,69 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.953,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 13.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Coca-Cola möglicherweise am 18.02.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,69 USD fest.

