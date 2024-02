Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag kaum verändert

Coca-Cola im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Bei der Coca-Cola-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 59,50 USD.

Im New York-Handel kam die Coca-Cola-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 59,50 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 59,58 USD. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 59,37 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,53 USD. Zuletzt wurden via New York 430.543 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 64,99 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,36 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,00 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 24.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,20 Prozent auf 11.953,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.047,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 13.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 18.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,69 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

