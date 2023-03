Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola macht am Mittwochvormittag Boden gut

Die Coca-Cola-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 56,18 EUR. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 56,19 EUR. Bei 56,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.422 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2022 markierte das Papier bei 65,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 13,78 Prozent niedriger. Bei 51,88 EUR fiel das Papier am 09.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 8,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Am 14.02.2023 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,45 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.100,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 9.470,00 USD eingefahren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,60 USD je Aktie belaufen.

