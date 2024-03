Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag mit Abschlägen

Coca-Cola im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt im AMEX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 60,02 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 60,02 USD. Die Coca-Cola-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,93 USD ab. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,37 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.159 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,06 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,56 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,95 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Am 13.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,49 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 10.948,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.195,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Coca-Cola am 23.04.2024 vorlegen.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Was Analysten von der Coca-Cola-Aktie erwarten

Warren Buffetts Rat für Anleger: "Experten sollten immer ignoriert werden"

Jeremy Granthams Top-Aktien im vierten Quartal 2024: Das Depot des Starinvestors