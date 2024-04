Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag leichter

Kurs der Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 60,91 USD abwärts.

Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 60,91 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,77 USD. Bei 61,17 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 426.684 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 64,99 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,70 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 15,37 Prozent sinken.

Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,95 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 13.02.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 10.948,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.195,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,39 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 29.04.2025.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

