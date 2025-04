Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag verlustreich

Coca-Cola im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 71,54 USD ab.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 71,54 USD. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 71,22 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,59 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 536.249 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,94 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 19,00 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 1,94 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,01 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 72,50 USD an.

Coca-Cola gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,46 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 29.04.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 27.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,96 USD je Coca-Cola-Aktie.

