Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 64,25 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bei 64,31 USD. Bei 64,15 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 270.137 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 17.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 3,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2022 bei 54,02 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 18,95 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,00 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Am 24.04.2023 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent auf 10.959,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.502,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

