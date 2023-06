Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Coca-Cola 55,99 EUR

-0,73% Charts

News

Analysen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 59,93 USD. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 60,08 USD. Bei 59,87 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 522.683 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,46 USD) erklomm das Papier am 20.08.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,23 Prozent hinzugewinnen. Am 11.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 10,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 68,00 USD angegeben.

Coca-Cola gewährte am 24.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,68 USD gegenüber 0,64 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 10.959,00 USD gegenüber 10.502,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,61 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

GMO-Portfolio im ersten Quartal 2023: Das hat sich im Depot von Starinvestor Jeremy Grantham getan

Berkshire Hathaway-Depot: Mit diesen Top-Dividendenzahlern verdient Warren Buffett jährlich Milliarden

Aus der Apotheke in die Welt: Wie Coca-Cola zum Softdrink-Giganten wurde

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com