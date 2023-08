Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Coca-Cola

Kursentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 61,94 USD.

Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 0,9 Prozent auf 61,94 USD ab. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 61,77 USD. Mit einem Wert von 62,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 18.634 Aktien.

Am 20.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,45 USD. 5,67 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,06 USD am 11.10.2022. Abschläge von 12,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 26.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.966,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.302,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 25.10.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,64 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

