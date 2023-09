Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Mittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Coca-Cola-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 55,33 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere um 12:02 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 55,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.018 Coca-Cola-Aktien.

Bei einem Wert von 62,71 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,34 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 53,54 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 26.07.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent auf 11.966,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.302,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 25.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

