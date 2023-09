Kursverlauf

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola schiebt sich am Freitagnachmittag vor

01.09.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 59,99 USD.

Um 15:51 Uhr stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 59,99 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 60,12 USD. Bei 60,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 375.444 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft. Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,99 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,33 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2022 auf bis zu 54,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 11,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 67,67 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 26.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.966,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 11.302,00 USD ausgewiesen worden waren. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 25.10.2023 vorlegen. Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Coca-Cola gekostet Verbraucher aufgepasst - Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab September 2023 Orakel von Omaha: Das macht eine Warren Buffett-Aktie aus

Bildquellen: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com