Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Freitagvormittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 59,84 USD abwärts.

Das Papier von Coca-Cola befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 1,1 Prozent auf 59,84 USD ab. Die Coca-Cola-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,81 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,37 USD. Zuletzt wurden via AMEX 49.095 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,86 USD) erklomm das Papier am 25.04.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 7,75 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,06 USD am 11.10.2022. Mit Abgaben von 9,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 67,67 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 26.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11.966,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.302,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 5,88 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 25.10.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,64 USD je Aktie belaufen.

