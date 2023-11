Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Coca-Cola im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 53,56 EUR zu.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 53,56 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Coca-Cola-Aktie bei 53,62 EUR. Bei 53,49 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 11.267 Aktien.

Am 02.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,45 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 49,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 8,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,00 USD.

Am 24.10.2023 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.953,00 USD umgesetzt, gegenüber 11.047,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 15.02.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,68 USD je Coca-Cola-Aktie.

