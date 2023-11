Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 56,59 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 56,88 USD. Bei 56,80 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 629.378 Coca-Cola-Aktien.

Bei 64,99 USD markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 12,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 51,55 USD erreichte der Anteilsschein am 07.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,00 USD aus.

Am 24.10.2023 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD gegenüber 0,69 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.047,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.953,00 USD ausgewiesen.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,68 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

Redaktion finanzen.net

