Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola kommt am Freitagnachmittag kaum vom Fleck

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Im New York-Handel kam die Coca-Cola-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 58,47 USD.

Mit einem Kurs von 58,47 USD zeigte sich die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,64 USD an. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,27 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,27 USD. Bisher wurden via New York 348.502 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 64,99 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 11,15 Prozent zulegen. Am 07.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,80 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 24.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,74 USD, nach 0,69 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 11.953,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.047,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

