Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 55,93 EUR nach.

Das Papier von Coca-Cola gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:02 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 55,93 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 55,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,09 EUR. Bisher wurden heute 15.068 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 24.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 59,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 49,05 EUR. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 14,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 67,00 USD.

Am 24.10.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.047,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.953,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 13.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 18.02.2025 dürfte Coca-Cola die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,69 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

