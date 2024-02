Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Coca-Cola

Kursentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 60,56 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 60,56 USD. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 60,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,85 USD. Bisher wurden heute 452.469 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,99 USD an. Mit einem Zuwachs von 7,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,55 USD. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 17,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 67,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 24.10.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,69 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.953,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.02.2024 präsentieren. Coca-Cola dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

