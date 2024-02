Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 60,99 USD.

Um 22:15 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 60,99 USD nach oben. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 61,00 USD zu. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,55 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.058 Coca-Cola-Aktien.

Bei 64,86 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 5,97 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.10.2023 bei 51,56 USD. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 18,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 67,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 24.10.2023 vor. Das EPS lag bei 0,74 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.953,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.047,00 USD in den Büchern standen.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Coca-Cola-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.02.2025.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,69 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

