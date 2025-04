Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 71,60 USD nach.

Das Papier von Coca-Cola gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 71,60 USD abwärts. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 71,60 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 445.906 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.09.2024 bei 73,52 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,68 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 17.04.2024 Kursverluste bis auf 57,94 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,08 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,01 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 72,50 USD.

Am 11.02.2025 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 10,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Coca-Cola-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 27.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,96 USD fest.

