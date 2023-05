Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagmittag fester

Aktien in diesem Artikel Coca-Cola 58,52 EUR

Das Papier von Coca-Cola konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 58,70 EUR. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,70 EUR an. Bei 58,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 12.150 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,31 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,56 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 7,59 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 24.04.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 USD gegenüber 0,64 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 10.959,00 USD gegenüber 10.502,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

