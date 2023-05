Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Coca-Cola 58,08 EUR

0,31% Charts

News

Analysen

Das Papier von Coca-Cola gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 63,73 USD abwärts. Bei 63,59 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,14 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 415.999 Coca-Cola-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.05.2022 auf bis zu 66,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2022 bei 54,02 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 17,99 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 24.04.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.959,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 10.502,00 USD eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 25.07.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,61 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Analysten sehen für Coca-Cola-Aktie Luft nach oben

Coca-Cola-Aktie an der NYSE im Plus: Coca-Cola kann Gewinn steigern - trotz Preiserhöhungen

Ausblick: Coca-Cola präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: Billion Photos / Shutterstock