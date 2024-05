Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 62,14 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 62,14 USD. Bei 62,28 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 62,18 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 336.149 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,25 USD erreichte der Titel am 16.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,40 Prozent hinzugewinnen. Am 07.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 51,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2023 mit 1,84 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,93 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 67,25 USD angegeben.

Am 30.04.2024 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,72 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,30 Mrd. USD – ein Plus von 2,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 10,99 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q2 2024 wird am 23.07.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,82 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten

Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter

Anleger in New York halten sich zurück: So performt der Dow Jones am Mittag