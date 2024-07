Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Coca-Cola

So bewegt sich Coca-Cola

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 63,14 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 63,14 USD. Das bisherige Tagestief markierte Coca-Cola-Aktie bei 63,06 USD. Bei 63,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 250.415 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,55 USD ab. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 22,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,94 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,80 USD an.

Am 30.04.2024 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,72 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 11,26 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,99 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 23.07.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Coca-Cola-Anleger Experten zufolge am 29.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,82 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

