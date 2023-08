Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 56,11 EUR ab.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 12:01 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 56,11 EUR. Die Coca-Cola-Aktie gab in der Spitze bis auf 55,95 EUR nach. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 56,22 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 11.221 Coca-Cola-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2022 bei 65,31 EUR. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 14,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.07.2023 (53,54 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 4,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 67,67 USD aus.

Am 26.07.2023 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 11.966,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.302,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 25.10.2023 vorlegen.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

