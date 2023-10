Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Coca-Cola

Kursverlauf

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 55,81 USD nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 55,81 USD. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 55,79 USD. Mit einem Wert von 55,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 691.518 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,99 USD. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. 16,45 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,02 USD am 11.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 3,22 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 67,67 USD aus.

Am 26.07.2023 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 11.966,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.302,00 USD umgesetzt.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen. Coca-Cola dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

