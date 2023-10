Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Coca-Cola am Montagvormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Coca-Cola-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 55,99 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,3 Prozent auf 55,99 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 56,26 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 22.013 Coca-Cola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,86 USD. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Bei 54,06 USD fiel das Papier am 11.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Am 26.07.2023 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.966,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 11.302,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 24.10.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 22.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,64 USD im Jahr 2023 aus.

