Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag tiefer

Die Coca-Cola-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 2,1 Prozent auf 59,55 EUR nach. Die Coca-Cola-Aktie gab in der Spitze bis auf 59,44 EUR nach. Bei 60,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 10.253 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,16 EUR. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 8,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.01.2022 gab der Anteilsschein bis auf 51,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 15,14 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 66,83 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Am 25.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,65 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 11.063,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.044,00 USD umgesetzt.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2022 wird am 09.02.2023 erwartet.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dezember 2022: So schätzen Experten die Coca-Cola-Aktie ein

Schutz vor Inflation: Zu diesen Strategien rät Börsenlegende Warren Buffett

Burggraben-Aktien im Check: So können sich Anleger absichern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com