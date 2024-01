Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola legt am Vormittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 59,80 USD nach oben.

Im AMEX-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere um 22:15 Uhr 1,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 59,87 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,77 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 27.836 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 64,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,46 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.10.2023 (51,56 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,80 USD.

Am 24.10.2023 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,69 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.953,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,68 USD im Jahr 2023 aus.

