Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Vormittag nordwärts

Um 09:07 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 56,10 EUR zu. Bei 56,10 EUR erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,09 EUR. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 473 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 65,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 13,90 Prozent Luft nach oben. Am 09.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,67 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Coca-Cola ließ sich am 14.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,45 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 10.100,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 9.470,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Coca-Cola am 25.04.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,60 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

