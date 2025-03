Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 70,67 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Coca-Cola-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 70,67 USD ab. Die Coca-Cola-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,74 USD nach. Bei 70,17 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 830.450 Stück gehandelt.

Bei 73,52 USD erreichte der Titel am 05.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 4,03 Prozent wieder erreichen. Am 17.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,94 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 21,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,01 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 72,50 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,94 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 28.04.2025 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,96 USD je Aktie aus.

