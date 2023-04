Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Vormittag stärker

Das Papier von Coca-Cola legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 0,3 Prozent auf 62,06 USD. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 62,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,11 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 14.772 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2022 auf bis zu 67,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 7,39 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,06 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 14,79 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 14.02.2023. Das EPS wurde auf 0,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.100,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 9.470,00 USD eingefahren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 24.04.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 23.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,60 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: iTons / Shutterstock.com