Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

So bewegt sich Coca-Cola

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 72,84 USD.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 72,84 USD. Bei 73,13 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 72,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 707.741 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,94 USD. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,46 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,01 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coca-Cola 1,94 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 72,50 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 11.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 10,94 Mrd. USD umsetzen können.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Coca-Cola.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,96 USD fest.

