Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag schwächer

Die Coca-Cola-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:59 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 58,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 57,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,15 EUR. Bisher wurden via Tradegate 6.521 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,31 EUR erreichte der Titel am 27.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 54,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,30 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 68,00 USD angegeben.

Am 24.04.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,64 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 10.959,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.502,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,61 USD je Aktie.

