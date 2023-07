Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag in Grün

Coca-Cola im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Coca-Cola konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 55,34 EUR.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 55,34 EUR. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 55,71 EUR. Mit einem Wert von 55,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 18.777 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,31 EUR) erklomm das Papier am 27.08.2022. Mit einem Zuwachs von 18,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,56 EUR am 03.02.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,41 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 68,00 USD angegeben.

Coca-Cola gewährte am 24.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10.959,00 USD gegenüber 10.502,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Coca-Cola möglicherweise am 23.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,61 USD je Coca-Cola-Aktie.

