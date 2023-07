Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Coca-Cola im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 60,25 USD nach oben.

Die Coca-Cola-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 60,25 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 60,34 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,95 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 42.206 Coca-Cola-Aktien.

Am 20.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2022 auf bis zu 54,06 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 11,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola ließ sich am 24.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,64 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.959,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.502,00 USD in den Büchern standen.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 23.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,61 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

