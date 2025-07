Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 70,74 USD ab.

Das Papier von Coca-Cola befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 70,74 USD ab. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 70,56 USD. Bei 71,06 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 349.486 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 5,15 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,62 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 16,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,03 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 80,33 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 29.04.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,77 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,74 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11,16 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,86 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 22.07.2025 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 28.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,97 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen