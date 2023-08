Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,4 Prozent auf 62,01 USD zu.

Im AMEX-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere um 22:15 Uhr 0,4 Prozent. Die Coca-Cola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 62,51 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,82 USD. Zuletzt wurden via AMEX 13.071 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,45 USD. Dieser Kurs wurde am 20.08.2022 erreicht. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 5,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,06 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 67,67 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 26.07.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.966,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.302,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,64 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

