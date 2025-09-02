Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochnachmittag billiger
Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Coca-Cola befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,1 Prozent auf 68,28 USD ab.
Das Papier von Coca-Cola gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 68,28 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 68,19 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,66 USD. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 538.383 Stück gehandelt.
Am 23.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,93 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,62 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 12,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Coca-Cola-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,94 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,03 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 79,00 USD angegeben.
Am 22.07.2025 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 12,72 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 3,74 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
Analysen zu Coca-Cola Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.2025
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|23.07.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.2025
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|23.07.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2024
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.2024
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2024
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|25.04.2023
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.2023
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.02.2018
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.01.2018
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
