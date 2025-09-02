Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Abend mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 68,45 USD.

Die Coca-Cola-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 68,45 USD. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 67,37 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,66 USD. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.427.185 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 7,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,62 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 11,45 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 22.07.2025. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 12,72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,31 Mrd. USD umgesetzt.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 3,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr eingebracht