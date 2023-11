Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gewinnt am Nachmittag

Coca-Cola im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 57,32 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 57,32 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 57,59 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,53 USD. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 741.099 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 64,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). 13,38 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 51,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 68,00 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11.953,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.047,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 15.02.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

