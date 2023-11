Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kurs der Coca-Cola

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 53,87 EUR.

Mit einem Wert von 53,87 EUR bewegte sich die Coca-Cola-Aktie um 09:18 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 53,89 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 53,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,84 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.455 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 02.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 61,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 49,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,00 USD aus.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.953,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,68 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

