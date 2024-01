Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Coca-Cola-Kurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 59,87 USD abwärts.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 59,87 USD. Die Coca-Cola-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,67 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,08 USD. Zuletzt wurden via New York 327.254 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 8,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,80 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,69 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.953,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.047,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 15.02.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,68 USD je Aktie aus.

