Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 63,46 USD zu.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 63,46 USD. Bei 63,50 USD erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,31 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 424.160 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,52 USD. Dieser Kurs wurde am 05.09.2024 erreicht. Gewinne von 15,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 57,94 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 8,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,84 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,94 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,75 USD aus.

Coca-Cola ließ sich am 23.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,54 Prozent auf 11,89 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.02.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,85 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

