Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagmittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 54,89 EUR.

Die Coca-Cola-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:04 Uhr um 0,1 Prozent auf 54,89 EUR nach. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 54,61 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.904 Coca-Cola-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 59,30 EUR an. 8,03 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,95 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,00 USD.

Coca-Cola gewährte am 13.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.195,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.948,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,82 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Warren Buffetts Rat für Anleger: "Experten sollten immer ignoriert werden"

Was Analysten von der Coca-Cola-Aktie erwarten

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels in Grün