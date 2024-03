Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Kaum Ausschläge verzeichnete die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 59,59 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Coca-Cola-Aktie um 15:52 Uhr im New York-Handel bei 59,59 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 59,67 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,22 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 59,22 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 527.579 Stück.

Bei 64,99 USD markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,07 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.10.2023 bei 51,55 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 13,48 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,95 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,84 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 66,00 USD aus.

Am 13.02.2024 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 10.948,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.195,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

