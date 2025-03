Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie

Coca-Cola im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Coca-Cola-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 72,31 USD.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 15:46 Uhr bei der Coca-Cola-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 72,31 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,65 USD an. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,78 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 72,25 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 855.988 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.09.2024 auf bis zu 73,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 57,94 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,87 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,94 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,01 USD. Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 72,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 11.02.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,94 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,32 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.04.2025 veröffentlicht.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt zum Handelsende ab

Minuszeichen in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Abgaben

Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart fester