Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag im Plus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 60,02 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 60,02 USD. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,14 USD. Bei 60,06 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 295.113 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,99 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 7,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.10.2023 (51,55 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 14,11 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,95 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 13.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 10.948,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 10.195,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Coca-Cola-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,81 USD je Coca-Cola-Aktie.

