Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Coca-Cola-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 63,59 USD abwärts. Bei 63,59 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,86 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 12.435 Coca-Cola-Aktien.

Bei 66,37 USD markierte der Titel am 17.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,19 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,06 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,63 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 68,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 24.04.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 USD gegenüber 0,64 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.959,00 USD – ein Plus von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 10.502,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,61 USD im Jahr 2023 aus.

